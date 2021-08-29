Под Тюменью на полигоне Андреевском пройдет Финал международного этапа конкурса АрМИ-2021

Начало в 12-30 Фото: Архив "КП"

Финал международного этапа конкурса АрМИ-2021 «Безопасный маршрут» пройдет 29 августа на полигоне Андреевский, начало в 12-30. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Участники – команды России, Вьетнама, Узбекистана и Белоруссии на маршруте протяженностью до 3 тыс. метров обеспечат «безопасный маршрут», разберут лесной завал, используя машины разграждения ИМР-3 и путепрокладчики БАТ-2, оборудуют переходы через препятствия и наведут 40-метровую переправу при помощи комплекта тяжелого механизированного моста ТММ.

Из-за ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции, состязания пройдут без зрителей.