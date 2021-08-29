Школьники села Покровка узнали, что таит солдатский чемодан

Такие чемоданы были в каждой семье Фото: архив "КП"

О секретах солдатского чемодана узнали школьники села Покровка Сорокинского района накануне нового учебного года в ходе необычной выставки «Истории из фронтового чемодана», посвященной Великой Отечественной войне.

Небольшой старинный чемоданчик с уникальными документами, фотографиями и вещами изучили ребята. Там они нашли много интересного: фляжкой, пилотка, каска и многое другое… Такие вещицы были в каждой российской семье и бережно хранились.

- С такими чемоданами возвращались домой солдаты, - отмечено в сообщении. - Здесь собраны предметы, так или иначе связанные с солдатскими боевыми буднями: армейский котелок с фляжкой, пилотка, каска, кружка, ложка, записная книжка, солдатский ремень. Документы, награды, - заключили организаторы выставки.