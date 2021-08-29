Тюменские медики подвели итоги летней оздоровительной кампании

Более 7 тысяч тюменцев оздоровились Фото: Мария Толстихина

Специалисты областной больницы №19 тюменского района подвели итоги летней оздоровительной кампании. Этим летом более 7 тысяч юных тюменцев как следует отдохнули, более 800 мероприятий обеспечили полноценный отдых, а 40 лагерей дневного пребывания уже завершили свою работу. Об этом сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.

Весь персонал обследован на новую коронавирусную инфекцию, проработана маршрутизация потоков детей, обеспечено соблюдение социальной дистанции при расстановке кроватей, предусмотрены особые графики приема пищи и максимальное нахождение детей на открытом воздухе.

- Медработники ежедневно проводили контроль на пищеблоках, по утрам измеряли температуру у сотрудников лагерей и детей. Ежедневно каждые два часа в отрядных комнатах, туалетах, рекреациях проводилась влажная уборка с дезинфицирующим средством, а также проветривание. Два раза в день в отрядных комнатах воздух дезинфицировали бактерицидными облучателями. Особое внимание было уделено профилактике летнего травматизма у детей, не осталась без внимания и тема укусов насекомых, змей, пчел. Ребят научили приемам точечного массажа, пальчиковой и дыхательной гимнастики, гимнастики по профилактике миопии и плоскостопия, - заклчили в департаменте здравоохранения Тюменской области.