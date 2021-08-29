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Общество29 августа 2021 6:13

Прогноз погоды в Тюмени на 29 августа 2021 года: город окутает туман

Мария Толстихина
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Ночью возможны заморозки

Ночью возможны заморозки

Фото: Мария Толстихина

В региональной столице сегодня, 29августа, сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами нагрянет туман, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью 1-6 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью +2,+7, местами даже заморозки -0,-5, а вот днём +12,+17, местами +7,+12.

Ежегодно с 1991 года 29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Он был учрежден по инициативе Казахстана, после закрытия Семипалатинского ядерного полигона