Погода в Тюмени на 30 августа 2021: чуть потеплеет и выглянет солнышко Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 30 августа, ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем в северных районах местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 C, местами заморозки 0…-5 С, днем +13…+18 С.

Погода в Тюмени в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 30 августа (17 августа по старому стилю) – День Мирона, в честь памяти святого Мирона, служившего пресвитером в Ахаии. Обычно в этот день дули ветры, но о том, какой будет погода, судили по дню Тихона. На Руси приговаривали: «Тихон дует тихо – и Мирон отдыхает».

А ещё в этот день следили за приметами: если утром бывала роса и туман, значит, можно ждать хорошей погоды.