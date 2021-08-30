Участок улицы Эрвье в Тюмени на полтора месяца закроют для движения транспорта Фото: Татьяна Коркина

Движение транспорта в районе дома по ул. Эрвье, 26 временно прекратится с 6 сентября по 23 октября 2021 года. Это связано с проведением строительно-монтажных работ по реконструкции трубопровода тепловой сети, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Автобусы и автомобили будут объезжать закрытый участок по улицам: Алебашевской, Газовиков и Европейский проезд. Схему движения смотрите ниже:

Схема движения транспорта в объезд улицы Эрвье в Тюмени Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что автобус №28 временно изменит схему движения с 4 сентября 2021 года.