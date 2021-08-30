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Авто30 августа 2021 5:21

В Тюмени автобус №28 временно изменит схему движения с 4 сентября 2021 года

Показываем, как будет ездить автобус №28 с сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени автобус №28 временно изменит схему движения с 4 сентября 2021 года

В Тюмени автобус №28 временно изменит схему движения с 4 сентября 2021 года

Фото: Татьяна Коркина

Схема движения автобусного маршрута №28 сообщением «ул. Дамбовская – ул. Восточная» временно изменится с 4 сентября 2021 года. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», автобусы будут ездить по улицам: Пермякова – Федюнинского – Монтажников – П. Шарова – Пермякова и далее по маршруту следования.

Садить и высаживать пассажиров будут на всех остановках по маршруту движения. Схему движения вы можете посмотреть ниже:

Временная схема движения автобуса №28

Временная схема движения автобуса №28

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Напомним, пассажиры автобусов могут посмотреть расписание в одноименном разделе на сайте, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.