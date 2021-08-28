Тюменские автоинспекторы профилактические мероприятия на пешеходных переходах. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы проводят профилактические мероприятия на пешеходных переходах. В 2021 году пешеходы стали участниками 315 дорожных аварий, погибли 25 человек, еще 315 получили травмы.

– Целевые профилактические мероприятия на пешеходных переходах особенно актуальны в преддверии и в начале нового учебного года. Автоинспекторы будут обеспечивать безопасность юных пешеходов вблизи образовательных организаций и в местах массового притяжения детей, – отметили в Госавтоинспекции региона.

В ходе мероприятий с участниками дорожного движения инспекторы проведут разъяснительные беседы, пешеходам будут вручаться памятки, листовки по правилам безопасного поведения на дороге и световозвращатели.