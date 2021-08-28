Голышмановская школа искусств имени Леонида Шарохи наберет 115 воспитанников

Голышмановская школа искусств имени Леонида Шарохи наберёт 115 воспитанников. Фото - gdshi.tmn.muzkult.ru.

Голышмановская школа искусств имени Леонида Шарохи наберёт 115 воспитанников. Детям в возрасте от 6 до 8 лет предлагают осваивать народные инструменты, фортепиано, духовые и ударные инструменты, хореографическое творчество.

– С каждым годом количество учебных часов увеличивается. К этому должны быть готовы и дети, и родители. Нужно ходить на уроки, выполнять домашние задания, заниматься дополнительно, консультироваться с кураторами и выезжать на конкурсы, – отметила заместитель директора ДШИ Ирина Климова.

В Голышмановской школе искусств занимаются больше 500 детей, в том числе в 9 филиалах ДШИ, созданных при общеобразовательных школах посёлка Голышманово и сельских школах, передает «Мегатюмень».