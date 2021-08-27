В Тобольске скоро сдадут сквер «Семьи, любви и верности». Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тобольске скоро сдадут сквер Семьи, Любви и Верности. Зеленый уголок, который сегодня посетил губернатор Тюменской области Александр Моор, находится в 15-м микрорайоне.

По информации операштаба, на территории более 10,6 тысячи квадратных метров появятся памятник «Любви и верности», зоны отдыха, тренажёрная площадка, качели, велопарковка. Новый сквер создаётся с использованием механизма государственно-частного партнёрства. Объем частных инвестиций превысил 53 млн рублей.

Александр Моор и глава города Тобольска Максим Афанасьев сфотографировались с молодоженами Павлом и Гузелью и пожелали молодой семье долгих лет счастливой жизни.