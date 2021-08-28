В Тюмени пройдет фестиваль немого кино. Фото: из сообщества "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

В Тюмени пройдет фестиваль немого кино. Проект получил поддержку конкурса «ЦЕХ».

– В 2020 году оркестр «Мока-project» получил небольшой грант от организаторов конкурса «ЦЕХ». Тогда мы в «Синема парке» устроили музыкальное сопровождение фильма «Огни большого города». Людям это понравилось. Поэтому решили в этом году провести фестиваль. Покажем три фильма – «Артист», «Золотая лихорадка» с Чарли Чаплиным и серию короткометражных фильмов, – сообщил артист Тюменского филармонического оркестра, руководитель оркестра «Мока project» Михаил Топалиди.

По его словам, репетиции начнутся со дня на день. «Донести до тюменцев то доброе, вечное, что содержат в себе немое кино – основная цель фестиваля», – утверждают организаторы "Тюменской линии".