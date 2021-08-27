Тюменцам вернут задним числом списанные за долги соцвыплаты. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам, как и всем россиянам, вернут задним числом списанные за долги соцвыплаты. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

– Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требования указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве. Итак, предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причём, как я уже сказал на нашей встрече позавчера, сделать это нужно, что называется, задним числом. То есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть, это их законные деньги. С учётом чистой прибыли банков они сделают это легко, – отметил глава государства.

Напомним, ранее «Единая Россия» законодательно защитила минимальный доход граждан от списания за долги, ввела штраф до 500 тысяч рублей за незаконные действия и применение угроз со стороны коллекторов при «выбивании долгов».