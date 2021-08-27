Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 августа 2021 года увеличилось на 251 человека, 12 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 251 и составило 53 917 человек, 12 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 154 человека выздоровели (за весь период – 47886), 26 детей заболели (из общего числа заболевших), 14 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 72 696 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 558792 человека, полный курс прошли 496667.

За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 844 049 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 180 041 летальный исход, выздоровели 6 112 035 человек.