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Общество27 августа 2021 11:39

Александр Моор посетил строящуюся школу в Тобольском районе

Образовательное учреждение рассчитано на 60 учащихся
Сергей Швецов
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Александр Моор посетил строящуюся школу в Тобольском районе.

Александр Моор посетил строящуюся школу в Тобольском районе.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил строящуюся школу в деревне Хмелёва Тобольского района. Образовательное учреждение рассчитано на 60 учащихся.

– Одноэтажное здание общей площадью более 3,2 тыс. кв. метров возводится по одобренному Минстроем России типовому проекту в рамках региональной программы замены ветхих деревянных школ и будет введено в эксплуатацию в 2021 году, – отметили в оперштабе.

Кроме учебных кабинетов, в здании располагаются библиотека, спортзал, пищеблок с обеденным залом на 30 мест, медицинский блок, а также круглосуточный интернат на 20 мест. На прилегающей территории находятся игровая и спортивная площадки.

Помимо строящейся школы, глава региона осмотрит новый ФАП в деревне Хмелева, Дом культуры в селе Малая Зоркальцева, который находится на капитальном ремонте. В Тобольске он посетит сквер Семьи, Любви и Верности и среднюю школу № 13. На объектах завершаются работы по благоустройству и капитальному ремонту.