В Тюмени ехавшая на вызов пожарная машина провалилась в фонтан на площади Европы.
Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»
В Тюмени ехавшая на вызов пожарная машина провалилась в фонтан на площади Европы. Сейчас в микрорайоне полыхает квартира одного из домов.
«Это просто пипец. Пожарная машина чуть ли не на всей скорости проехала через фонтан и провалилась, теперь не может оттуда выехать», – комментирует очевидица происшествия.
На месте ЧП около сотни человек наблюдают за происходящим. Черный густой дым развеялся по всей заречной части областной столицы.
Имеются сведения, что пожар уже потушен.
В настоящее время ожидаются комментарии Главного управления МЧС по Тюменской области.