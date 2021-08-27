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Происшествия27 августа 2021 11:13

В Тюмени ехавшая на вызов пожарная машина провалилась в фонтан на площади Европы

Сейчас в микрорайоне полыхает квартира одного из домов
Вадим БегунВадим Бегун
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В Тюмени ехавшая на вызов пожарная машина провалилась в фонтан на площади Европы.

В Тюмени ехавшая на вызов пожарная машина провалилась в фонтан на площади Европы.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени ехавшая на вызов пожарная машина провалилась в фонтан на площади Европы. Сейчас в микрорайоне полыхает квартира одного из домов.

«Это просто пипец. Пожарная машина чуть ли не на всей скорости проехала через фонтан и провалилась, теперь не может оттуда выехать», – комментирует очевидица происшествия.

На месте ЧП около сотни человек наблюдают за происходящим. Черный густой дым развеялся по всей заречной части областной столицы.

Имеются сведения, что пожар уже потушен.

В настоящее время ожидаются комментарии Главного управления МЧС по Тюменской области.

В Тюмени ехавшая на вызов пожарная машина провалилась в фонтан на площади Европы.