Тюменцы примут участие в акции «Крапивинская открытка». Фото - labirint.ru.

Тюменцы примут участие в акции «Крапивинская открытка», в рамках которой почтут память писателя. Мероприятие, которое организуют специалисты Литературно-краеведческого центра, пройдет с 1 сентября по 14 октября.

– В прошлом году мы уже проводили акцию. В ней участвовали в том числе и взрослые люди, которые приносили работы отмечая, что хоть они не дети, но любят Крапивина, поскольку выросли на нем, – отметила специалист центра Елена Киселева.

На открытке следует указать имя, фамилию, возраст, школу или творческую студию, фамилию преподавателя, а если делается групповая работа – список групповых работ. Открытки можно принесли в учреждение лично по адресу ул. Первомайская, 14, направить ее почтой или же по электронному адресу citylib-litkrc@yandex.ru, передает «Тюменская область сегодня».