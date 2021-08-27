В Тюмени на киберспортивном фестивале разыграют миллион рублей. Фото - "Tyumen Cyber Fest".

В Тюмени на киберспортивном фестивале Tyumen Сyber Fest 2021 разыграют миллион рублей. Мероприятие, на котором участники покажут мастерство в шести дисциплинах – FIFA, Guilty Gear Strive, CS:GO, DOTA2, Call of Dute и NHL – состоится 18 – 19 сентября.

– Развитие киберспорта в Тюменской области – важная, актуальная для молодёжи тема. У нас было запланировано проведение фестиваля в этот период, и сейчас мы объявляем старт отборочных туров, они состоятся в онлайн-формате. Решение о том, как пройдет финал, в онлайне или офлайне, появится ближе к дате мероприятия и будет зависеть от эпидобстановки, – сообщил руководитель оргкомитета киберфестиваля Роман Чуйко.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия запланирован еще и фестиваль косплея для всех желающих. Для участия надо подать заявку до 10 сентября и приступить к изготовлению своего костюма. Во время фестиваля, вне зависимости от формата его проведения, жюри подведет итоги в 7 номинациях. Призовой фонд составит 200 000 рублей.