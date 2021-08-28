Голышмановские кудесницы освоили фредпоинт. Фото - golyshmanovo.admtyumen.ru.

Голышмановские кудесницы освоили фредпоинт. Они щедро делятся умениями с молодыми хозяюшками.

– Восхищают люди, которые смело берутся за всё новое и оригинальное. В клубе «Кудесница» умелицы щедро делятся своими знаниями и умениями с молодыми, начинающими хозяюшками. Здесь всегда ждут молодых творческих людей и готовы помочь инвалидам расширить границы своих возможностей, – отметили в местной администрации.

Отметим, что фредпоинт во многом напоминает технику валяния из шерсти, только здесь вместо сухого валяния шерсть выкладывают на картину послойно. В планах общества инвалидов – поездки в сельские поселения с мастер-классами, в Дом художника в деревню Быструю, выезды на природу с конкурсными мероприятиями.