В Тюмени мастера народных промыслов получают поддержку из-за пандемии коронавируса. Фото - "ТЮМЕНСКИЙ ДОМ РЕМЁСЕЛ" в ВК.

В Тюмени мастера народных промыслов получают поддержку из-за пандемии коронавируса. Дело в том, что из-за напасти многие мероприятия были отменены.

– Тюменский ЦУМ безвозмездно уже в течение четырёх месяцев предоставляет нам места для презентации и продаж изделий народного промысла. Зачастую торговые павильоны превращаются в выставочные, люди подходят, интересуются, как создаются эти произведения искусства, – делится директор местного «Дома ремёсел» Наталья Денисова.

В городе функционирует и спецпроект «Школы социального предпринимательства» для представителей ремесел, культуры и искусств. Программа обучения специально адаптирована для развития ремесленного бизнеса на всех модулях обучения – от разработки и анализа идей, экономических аспектов создания товара или услуги до успешных продаж созданного продукта.