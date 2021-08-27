В Тюменской области в 2021 году распахнут двери восемь школ. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области в 2021 году распахнут двери восемь школ. Многие образовательные учреждения региона получили новое оборудование.

– По итогам 2021 года будут введены в эксплуатацию 8 школ более чем на 4 тысячи мест, в том числе 5 сельских школ, а также 10 детских садов на 2 тысячи 700 мест, треть из которых – ясельные. На строительство и реконструкцию объектов образования в текущем году выделено 4 млрд 945 млн рублей, рассказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

По словам директора областного департамента образования и науки, 136 школ в шести городах и районах оборудованы внутреннеи ИТ-инфраструктурои для безопасного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура».