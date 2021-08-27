В Тюмени пройдет презентация проекта «Наставничество». Мероприятие состоится 9 сентября в 19.00 в бизнес-отеле «Евразия».

– В этом году проект «Наставничество» начинает работу по двум новым направлениям: работа с семьями в трудной жизненной ситуации, с целью сохранения ребенка в кровной семье или помощь в возвращении ребенка в семью из учреждения, куда он временно помещен, а также трудоустройство выпускников учреждения для детей-сирот, находящихся в социально-опасном положении, и молодежи в возрасте до 35 лет, – сообщают организаторы.

Отметим, что проект реализуется в Тюмени с 2014 года. Он представляет собой специально разработанную систему сопровождения детей-сирот, профессионально подготовленными наставниками, включающую образовательные тренинги, стажировки и трудоустройство.