Погода на 28 августа в Тюмени: прохладно, северный ветер

В Тюмени прохладно, дует северный ветер. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 августа, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 13 – 12 градусов, днем – плюс 17 – 15. Вечером столбики термометров покажут плюс 13 – 11 градусов. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ведряное - жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.