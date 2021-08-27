Не думай, где взять деньги на риелтора и юридическую проверку: в Сбере их можно включить в ипотечный кредит

В Сбере их можно включить в ипотечный кредит

Клиентам Сбера в Тюменской области больше не нужно думать, где взять деньги на сопутствующие расходы при оформлении ипотечной сделки. Их можно включить в сам ипотечный кредит.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В настоящее все больше клиентов выбирают популярные инструменты Сбера, позволяющие безопасно, быстро и комфортно проводить сделки с недвижимостью. И поэтому мы решили сделать их максимально доступными – теперь в ипотеку можно включить такие дополнительные сервисы, как «Электронная регистрация», «Безопасные расчёты», «Юридическая проверка», а также агентское вознаграждение риелтору.

Ипотечные клиенты Сбербанка могут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке и с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья.

Воспользоваться многоцелевым кредитом могут и клиенты с правом на получение материнского или семейного капитала. Они могут оплатить часть стоимости приобретаемой квартиры при условии перечисления денег непосредственно продавцу, а также основной долг с процентами по полученному многоцелевому кредиту.

Сбер сохраняет возможность получить налоговый вычет по такому кредиту. Банк подготовит справку для предоставления в налоговую службу с четким отражением оплаченных процентов за часть кредита, направленную на приобретение недвижимости. Оформить многоцелевой кредит можно сразу при подаче заявки на ипотеку.

Список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года. Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита.