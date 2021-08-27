В Тюмени 27 августа погаснут сразу 5 светофоров
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 27 августа, погаснут сразу 5 светофоров, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс». Это связано с плановыми работами на электросетях.
С 8 утра до 20 вечера регулировщики погаснут на перекрестках:
- ул. Тобольский Тракт – ул. Судоремонтная;
- ул. Тобольский Тракт – школа № 48;
- ул. Судоремонтная – ул. Малиновского – ул. М. Захарова;
С 8 утра до 17 часов вечера на перекрестке:
- ул. Тополиная – ул. Чекистов.
С 9 утра до 17 часов вечера на перекрестке:
- ул. Чаплина – школа № 33.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.