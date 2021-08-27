В Тюмени 27 августа погаснут сразу 5 светофоров Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 27 августа, погаснут сразу 5 светофоров, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс». Это связано с плановыми работами на электросетях.

С 8 утра до 20 вечера регулировщики погаснут на перекрестках:

- ул. Тобольский Тракт – ул. Судоремонтная;

- ул. Тобольский Тракт – школа № 48;

- ул. Судоремонтная – ул. Малиновского – ул. М. Захарова;

С 8 утра до 17 часов вечера на перекрестке:

- ул. Тополиная – ул. Чекистов.

С 9 утра до 17 часов вечера на перекрестке:

- ул. Чаплина – школа № 33.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.