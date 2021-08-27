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Общество27 августа 2021 6:02

Погода в Тюмени 27 августа: дождь и резкое похолодание

Воздух прогрееся до +15 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 27 августа: дождь и резкое похолодание

Погода в Тюмени 27 августа: дождь и резкое похолодание

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 27 августа, ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет дуть юго-западный, с переходом на северо-западный, со скоростью 6 – 11 м/с, в отдельных районах с порывами до 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью плюс 11 – 16 градусов, днём – плюс 17 – 22, в юго-восточных районах – плюс 27 – 32 градуса.

Погода в Тюмени на 27 августа в инфографике

Погода в Тюмени на 27 августа в инфографике

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области