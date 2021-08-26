Пенсионерка из Тюмени потратит сентябрьскую госвыплату на волонтерскую поездку

Дворец творчества и спорта "Пионер" во "Вконтакте" Фото: соцсети

Тюменка Светлана Шульц, бывший учитель русского языка и литературы, потратит сентябрьскую выплату в размере 10 тыс. рублей на волонтерскую поездку. Помимо нее, средства получат более 409 тыс. пенсионеров Тюменской области. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 24 августа.

Что известно о добродушной тюменке? Женщина трудилась в Надыме на Ямале, заработала северную пенсию. На заслуженном отдыхе в Тюмени не скучает и участвует в общественной жизни, является активистом «Штаба серебряных волонтеров». В эти дни в столице Башкирии пенсионерка работает волонтером на финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» с WorldSkills Russia.

Напомним, выплата по 10 тыс. рублей предназначена гражданам, постоянно проживающим на территории России и являющимся на 31 августа 2021 года получателями пенсий.