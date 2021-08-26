«Россети Тюмень» впервые подключат к электросетям солнечную электростанцию в Тюменской области

Фото: Россети Тюмень

Впервые в Тюменской области «Россети Тюмень» подключат к электросетям объект микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии. Компания получила заявку на технологическое присоединение в областной столице 18 солнечных панелей. Максимальная мощность электроустановок потребителя составит 6 кВт.

Энергетики планируют подключить новый объект «зеленой» генерации к подстанции 110 кВ «Кулаково». Солнечные панели будут обеспечивать бытовые нужды частной тюменской компании «РОСТ-ИНВЕСТ», специализирующейся на строительстве и продаже недвижимости. По словам директора предприятия Александра Строгова, за счет использование ВИЭ затраты на электроэнергию снизятся примерно на 38%. «Кроме того, это автономно и экологично. Электростанция на фотоэлементах не требует текущего обслуживания и прослужит 20 – 30 лет», – добавил Александр.

Для «Россети Тюмень» этот проект станет первым опытом подключения объекта солнечной энергетики к распределительным сетям. В регионе развитие «зеленой энергетики» находится на начальном этапе становления: пока местные предприятия запускают объекты микрогенерации для собственных нужд. В схеме и программе развития электроэнергетики Тюменской области на 2022 – 2026 годы ввод в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии не предусмотрен.