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Происшествия26 августа 2021 10:48

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за изнуряющей жары

Днем ожидается гроза
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за изнуряющей жары

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за изнуряющей жары

Фото: Татьяна Коркина

Штормовое предупреждение об аномальной жаре и сильном ветре объявил Тюменский гидрометцентр. По данным Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, днем 26 августа ожидается кратковременный дождь и гроза, ветер юго-западный, 4 – 9 м/с. Порывы при грозе составят 18 м/с, а воздух прогреется до +31…+33 градусов. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 10 – 12 градусов.

Кроме того, на юге региона с 26 по 28 августа ожидается 5-й класс пожарной опасности в лесах из-за погоды. В Тюмени это явление прогнозируется уже сегодня, 26 августа.