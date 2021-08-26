В тюменском ЖК «Первый Плехановский» отремонтировали поломанный скейт-парк Фото: Тюмень - наш дом

В тюменском жилом комплексе «Первый Плехановский» этим летом отремонтировали скейт-парк, расположенный в районе домов №№ 114, 102, 102/1, 102-а по ул. Кремлевской и у дома № 22 по улице А. Кореневского. Микрорайон активно строится, совсем недавно там открыли современный детский сад.

Как сообщает паблик «Тюмень – наш дом», во время строительства ЖК застройщик забетонировал площадку для скейт-парка и установил на ней спортивные снаряды. На этом месте постоянно собирались экстремалы, которые ненароком сломали фанеру на нескольких конструкциях. Обслуживающая компания отремонтировала скейт-парк, заменив фанеру своими силами.

Когда ремонт закончился, разрисовывать скейт-парк пригласили художников: для них купили краску, и те создали яркий современный стрит-арт.