В Тюмени искали пропавшего 14-летнего подростка

Девочку нашли в Челябинске Фото: Мария Толстихина

В Тюмени продолжают пропадать дети. В областной столице искали 14-летнюю девочку Алену Власову, проживающую в районе Парфенова: днем 24 августа она вышла из дома и не вернулась. Родители подали ребенка в розыск.

У девочки-подростка небольшие особенности развития — она может говорить с большими паузами. Рост 166 сантиметров, телосложение худощавое, короткие темно-русые волосы и зеленые глаза. Носит очки.

В день исчезновения Алена была одета в розовую футболку, черные лосины и темно-синие кеды. С собой у девочки была зеленая сумка через плечо. К счастью, ребенка нашли - об этом сообщил поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень". Девочка уехала за 500 километров от дома. Полиция обнаружила ее в Челябинске.

- По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось. Сейчас с ней работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и другие субъекты профилактики, - заключили в пресс-службе тюменского УМВД.