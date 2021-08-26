Тюменские первоклассники получили портфели в подарок от Сбера. Фото - Сбер.

Первого сентября 25 первоклассников Тюмени пойдут в школу с рюкзаками, подаренными сотрудниками Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Рюкзаки для будущих школьников из многодетных и малообеспеченных семей были собраны в рамках ежегодной благотворительной акции «Портфель первоклассника», организованной Тюменским региональным отделением Российского детского фонда.

На торжественном вручении ребята получили школьные рюкзаки, наполненные необходимыми принадлежностями для учебы и творчества: тетрадями, обложками, альбомами для рисования, красками, пластилином, цветной бумагой и картоном, пеналом, ручками, карандашами, кисточками и многим другим. Также ребятам подарили книгу из серии «Библиотека Сбера», которая познакомит с работой банка и научит финансовой грамотности.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– На протяжении всей 180-летней истории в Сбербанке благотворительная и социальная деятельность является самостоятельным и важным направлением, в рамках которого мы уделяем большое внимание проектам, направленным на образование и развитие детей. Именно поэтому накануне значимого праздника для первоклассников мы ежегодно помогаем малообеспеченным и многодетным семьям подготовить детей к школе. Неравнодушные сотрудники Сбера собирают рюкзаки, наполненные всем необходимым для успешной учёбы в школе, для получения новых знаний и навыков. Желаю всем хороших отметок, интересных уроков и положительных эмоций.

Галина Сушинских, заместитель председателя Тюменского отделения Российского детского фонда:

– Мы дорожим отношениями со Сбербанком, сотрудники которого на протяжении многих лет являются активными участниками благотворительных акций, в числе которых и «Портфель первоклассника». В этом году 25 первоклассникам, проживающим в Тюмени, от Сбербанка были вручены красивые, яркие портфели, наполненные самым необходимым. Но этого «необходимого» было так много, что виновники торжества с большим трудом поднимали ставшие своими рюкзаки. Дети не могли сдерживать эмоций, кто-то их просто крепко прижимал, кто-то рассматривал и ласково гладил подарок, кто-то с нетерпением начинал вытаскивать содержимое. Праздник завершился, но без желания сотрудников Сбербанка творить добрые дела он не был бы таким ярким и запоминающимся.

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