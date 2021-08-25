В Тюмени 15-летний водитель иномарки сбил ровесника

Автомобиль с места происшествия скрылся, пешеход с различными травмами госпитализирован в больницу Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Водитель автомобиля «Тойота-Королла» сбил 16-летнего парня в Тюмени на улице Большой Заречной у дома 51. ДТП произошло в десятом часу утра. За рулем был 15-летний парень.

– Водитель с места происшествия скрылся, пешеход с различными травмами госпитализирован в больницу. Впоследствии водитель автомобиля был установлен. 15-летний мальчик, управлявший «Тойотой», пешком вернулся на место происшествия, – сообщила Госавтоинспекция Тюмени.

Парень испугался, поэтому решил скрыться с места аварии. Отец подростка пояснил, что ключи от машины были дома, сын без спроса взял их и уехал на авто. Теперь же за поступок юного водителя будут отвечать и он сам, и его родители.

– В отношении несовершеннолетнего оформлен административный материал, который направлен в подразделение по делам несовершеннолетних для дачи правовой оценки действиям родителей несовершеннолетнего, – пояснила ГИДББ. – Госавтоинспекция призывает родителей во избежание подобных происшествий максимально ограничить детям доступ к автомототранспортным средствам, не допускать фактов передачи управления транспортом несовершеннолетним, не имеющим такого права.

За прошедшие сутки на дорогах Тюменской области зарегистрировано четыре ДТП с участием детей, в них пострадали четыре ребенка. В текущем году на дорогах региона с участием детей-водителей транспортных средств в 13 ДТП пострадали 13 детей.