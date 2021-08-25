За смертельное ДТП автомобилисту из Исетского района грозит пять лет тюрьмы

Виновником ДТП следствие считает 65-летнего жителя Исетского района, совершивший опасный маневр на перекрестке на высокой скорости Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Пошел на обгон, а результат – унес жизнь человека: дорожная трагедия случилась на трассе в июне 2021 года. Виновнику смертельного ДТП вручили обвинительное заключение, которое одобрила прокуратура Тюменского района, сообщает ведомство.

Виновником ДТП следствие считает 65-летнего жителя Исетского района. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В июне 2021 года мужчина на автомобиле КИА SLS пошел на обгон на нерегулируемом перекрестке. Водитель превысил скорость и, не выдержав дистанцию, столкнулся с попутно двигающимся автомобилем «Лада 211440».

– В результате столкновения находившиеся в машине «Лада» отец (58 лет) и сын (32 года) получили тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений старший мужчина скончался в карете скорой помощи, – пояснили следователи.

Дело рассмотрела прокуратура и передала утвержденное обвинительное заключение, а также уголовное дело на рассмотрение в Тюменский районный суд.