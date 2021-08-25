Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 августа 2021 года увеличилось на 256 человек, 18 скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 августа 2021 года увеличилось на 256 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 256 и составило 53 412 человек, 18 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки: 165 человек выздоровели (за весь период – 47 571), 17 детей заболели (из общего числа заболевших), 18 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 73 933 человека остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинировано против коронавируса 553 496 человек, полный курс прошли 487 864.

За последние сутки в России выявлено 19 536 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 809 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 654 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 804 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 178 423 летальных исхода, выздоровели 6 073 157 человек.