В ЖК «Славутич» в Тюмени подали горячую воду после жалоб в прокуратуру

В ЖК «Славутич» в Тюмени подали горячую после жалоб в прокуратуру. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В ЖК «Славутич» в Тюмени подали горячую воду после жалобы в прокуратуру. Ранее горожане обратились в ведомство с мольбой о помощи – они уже долгое время не видели горячую воду.

– Были привлечены специалисты контролирующих органов для проверочных мероприятий. Эти дома подключены к тепловой сети ПАО «Тюменские моторостроители». Выявлены нарушения законодательства о теплоснабжении в деятельности данной теплосетевой организации, которой меры по устранению аварий и ремонту теплосетей принимались несвоевременно, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Генеральному директору компании внесли представление об устранении нарушений закона. В результате комплекса принятых мер горячее водоснабжение в жилых домах ЖК «Славутич» возобновлено. В деятельности УК также нашли нарушения.