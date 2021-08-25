МегаФон добавит абонентам игровых мощностей. Фото - МегаФон.

МегаФон и GFN.RU, эксклюзивный провайдер в России и СНГ облачного игрового сервиса GeForce NOW от NVIDIA, запускают совместную подписку. Для абонентов оператора открывается доступ к играм через облачный сервис на компьютерах любой мощности.

Подписка на сервис облачного гейминга GeForce Now станет доступна абонентам тарифной линейки «Без переплат» на выгодных условиях. Они смогут получить промокод в размере 50% на первые два месяца подписки, в последующие шесть месяцев скидка будет составлять 25%. Всего в библиотеке сервиса GFN.RU – более 1 000 популярных игр для разных платформ.

По данным МегаФона, сегодня в России порядка 50 млн геймеров. Из них около 20 млн имеют слабые компьютеры, которые не позволяют устанавливать современные игры. Для таких пользователей существует облачный гейминг: направление пользуется все большей популярностью в России и за последние два года выросло почти в 2 раза.

– Абоненты МегаФона уже могут найти для себя сразу несколько игровых предложений. Так, мы активно сотрудничаем с Blizzard Entertainment и My.Games, предлагая доступ к качественному игровому контенту на консолях, мобильных девайсах и персональных компьютерах. Теперь мы запускаем предложение для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов. Наша цель – сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке, и партнерство с GFN.RU и NVIDIA значительно расширяет возможности для наших пользователей, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Технологии GeForce NOW дают возможность запускать любые игры в несколько кликов и играть с высокими настройками графики без необходимости постоянно покупать и обновлять «железо». Геймеры смогут запускать самые требовательные игры на любом ПК, ноутбуке, планшете, смартфоне, а также Android TV. Пользователям также не придется скачивать гигабайты игр, следить за обновлениями драйверов и приложений – обновления и загрузки автоматически происходят в облаке. Все игроки получат максимально реалистичное изображение кинематографического качества даже в самых требовательных играх.