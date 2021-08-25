Тюменец разбил лобовуху «Мерседеса» родственника ударом палки. Фото: Ольга Крыльцова

В отделение полиции № 1 отдела голышмановской полиции обратился 33-летний житель Тюмени с заявлением о том, что неизвестный повредил лобовое стекло на его «Мерседесе». Стражи порядка установили личность злоумышленника и задержали его, им оказался 38-летний житель села Аромашево.

В день происшествия родственник потерпевшего приехал к задержанному, чтобы выяснить отношения. Во время конфликта подозреваемый, разозлившись, схватил деревянную палку и нанес ею удар по лобовому стеклу автомобиля, на котором приехал мужчина.

– Согласно заключению эксперта, подозреваемый причинил ущерб заявителю на сумму более 32 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.