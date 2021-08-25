Геннадий Чеботарев: «Важно воспитывать у избирателей правовую культуру». Фото - tyumen.er.ru.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что у избирателей важно воспитывать правовую культуру. Он отметил, что (цитата) «надо прийти и отдать голос за те перспективы, которые содержатся в программе той или иной партии».

– Чтобы воспитывать правовую культуру, знание права и ответственное отношение к выполнению своих гражданских функций, надо возродить преподавание в школах истории, теории конституционного права России, – заявил Чеботарев.

Напомним, что выборы состоятся 17, 18 и 19 сентября. В выборах в Госдуму по Тюменскому одномандатному избирательному округу № 185 участвуют 8 кандидатов, по Заводоуковскому одномандатному округу № 186 – 7 кандидатов. В Тюменскую областную думу на 48 мандатов претендуют 347 кандидатов – это самовыдвиженцы и представители восьми политических партий.