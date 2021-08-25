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Происшествия25 августа 2021 9:57

В Тюменской области с начала года утонули 18 человек

Зарегистрировано 108 нарушений правил безопасности на воде
Сергей Швецов
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В Тюменской области с начала года утонули 18 человек.

В Тюменской области с начала года утонули 18 человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области с начала года утонули 18 человек. Всего же зарегистрировано 108 нарушений правил безопасности на воде. Об этом сообщил главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по региону Илья Лемзяков.

– В один из последних жарких дней сезона инспекторский состав ГИМС провел рейд на озере Андреевское. Не все местные отдыхающие были довольны надзорными мероприятиями, особенно судоводители. Кто-то спешил сразу скрыться от проверяющих, а некоторые даже бросали свои гидроциклы, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что за минувшие выходные в Тюмени утонули два человека. Один – на Верхнем Бору, другой – на Муллашах.