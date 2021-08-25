В Тюмени женщина и ее 17-летняя невестка делали закладки наркотиков. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Женщина вовлекла в преступную деятельность свою 17-летнюю невестку.

В марте 2020 года она предложила несовершеннолетней подработку, пообещав хороший доход. Та согласилась, так как ей нужны были деньги. Они вместе забрали крупную партию наркотиков от поставщика, хранили ее дома, а потом сделали четыре закладки в районе Гилевской рощи.

– Свои действия они не довели до конца, так как их задержали сотрудники полиции. Суд по совокупности преступлений назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее соучастниц признали виновными в покушении на сбыт крупной партии наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Им назначили наказание в виде реального лишения свободы.