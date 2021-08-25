Грузовую «Газель», врезавшуюся под Тюменью в отбойник, разорвало пополам. Фото - "ЧП Тюмень".

Грузовую «Газель», врезавшуюся под Тюменью в отбойник, разорвало пополам. Дорожный инцидент произошел накануне, 24 августа, в седьмом часу вечера на Московском тракте в районе села Гусево.

В результате аварии продукты питания, которые перевозил водитель, оказались на дороге. По предварительным данным, полученным от местных автоинспекторов, у автомобиля отказал руль. Об этом же сообщает и сам водитель. «Все живы», – комментирует очевидец.