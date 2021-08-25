В Тюмени маршрут № 55 будет начинаться от ЖК «Акватория»

В Тюмени маршрут №55 будет начинать путь от ЖК «Акватория». Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени автобусы маршрута № 55 будет начинать путь от ЖК «Акватория». Ранее конечная остановка была у остановки «Улица Судостроителей».

– Нововведение вступит в силу с 11 сентября. Автобусы также будут курсировать до поселка ДОК, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.