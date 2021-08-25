В Ишиме врачи спасли мужчину от ампутации ноги. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме врачи областной больницы № 4 спасли 73-летнего мужчину от ампутации ноги. У пожилого пациента диагностировали атеросклероз артерий нижних конечностей, на правой голени не прощупывался пульс.

Горожанина обследовали и выявили сужения сосудов, протяженность нарушения проходимости составила 10 см. Оказалось, что кровоток на стопе осуществляется лишь за счет ветвей сосудов. Пациенту было очень трудно ходить: он останавливался через каждые 150 – 200 метров.

– Операция по восстановлению кровотока длилась 1 час 25 минут. Под местной анестезией мужчине провели ангиографию артерий нижней конечности, установили баллонный катетер и выполнили процедуру по расширению суженных и закупоренных артерий, – сообщили в медучреждении.

В результате кровоток на стопе у пациента был полностью восстановлен, пульс нормализовался. Мужчина провёл в больнице пять дней. Кстати, с начала этого года было проведено три такие операции – двум мужчинам и одной женщине.