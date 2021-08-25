Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 25 августа 2021 года: ограничения продлены до 1 сентября

В Тюменской области ковидные ограничения продлены до 1 сентября. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 августа. Количество заболевших увеличилось на 257 и составило 53 156 человек, 23 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 171 человек выздоровел (за весь период – 47 406), 32 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 18 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 74 786 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 550 819 человек, полный курс прошли 483 028.

На сегодняшний день в регионе действует два очага новой коронавирусной инфекции – в АО «Антипинский НПЗ» и пансионате для пожилых людей «Дача». Очаг в МЧУ ДПО «Нефросовет» снят с контроля.

Ограничения для предупреждения распространения коронавируса в Тюменской области продлены до 1 сентября 2021 года. Изменения уже внесли в постановление регионального правительства № 120-п «О введении режима повышенной готовности», его подписал губернатор Александр Моор.

За последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 636 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 785 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 177 614 летальных исходов, выздоровели 6 053 503 человека.