В Тюменской области продлен запрет на работу фудкортов в ТРЦ и игровых комнат до 1 сентября Фото: Татьяна Коркина

Ограничения для предупреждения распространения коронавируса в Тюменской области продлены до 1 сентября 2021 года. Изменения уже внесли в постановление регионального правительства № 120-п «О введении режима повышенной готовности», его подписал губернатор Александр Моор.

Что запрещено:

- оказание услуг общественного питания и проведение массовых развлекательных мероприятий с полуночи и до 6 утра. Правда, ограничения не распространяются на общепит в аэропортах, ж/д вокзалах, автовокзалах и автостанциях. Можно продавать еду «на вынос», без употребления еды в зале кафе и ресторана.

- работа игровых комнат, детских развлекательных центров и фудкортов в ТРЦ.

Продолжает действовать обязательный масочный режим в автобусах и местах массового скопления людей.