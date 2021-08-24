В Тюмени из-за строительства дороги перекроют улицу Никитина. Фото: Тюмень - наш дом

По улице Никитина в районе пересечения с улицей Монтажников временно запретят движение транспортных средств. Ограничение будет действовать с 24 по 29 августа.

– Это связано со строительством автомобильной дороги. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве сообщили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Монтажников и Шарова.