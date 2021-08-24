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Общество24 августа 2021 15:25

В Тюмени из-за строительства дороги перекроют улицу Никитина

Горожанам показали схему объезда
Сергей Швецов
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В Тюмени из-за строительства дороги перекроют улицу Никитина.

В Тюмени из-за строительства дороги перекроют улицу Никитина.

Фото: Тюмень - наш дом

По улице Никитина в районе пересечения с улицей Монтажников временно запретят движение транспортных средств. Ограничение будет действовать с 24 по 29 августа.

– Это связано со строительством автомобильной дороги. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве сообщили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Монтажников и Шарова.