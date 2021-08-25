В Тобольске собутыльница перевела с телефона мужчины на свой счет 35 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска обратился 40-летний мужчина и заявил, что с его банковского счета пропали 35 тысяч рублей. Выяснилось, что деньги заявителя были переведены на банковский счет его знакомой. Ранее судимая за кражи 35-летняя подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции.

Установлено, что горожанин в компании распивал алкоголь и уснул. Злоумышленница решила воспользоваться моментом и перевела с его карты деньги на свой счет, после чего удалила с его телефона СМС-уведомления о подтверждении операции и переводе денег.

– Пропажу собственник обнаружили через пару недель, за это время подозреваемая успела потратить всё на алкоголь и продукты питания, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанная свою вину признала, ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.