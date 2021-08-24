В Тюмени незнакомец серьезно избил мужчину из-за телефона. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы: к ним за помощью обратился 39-летний местный житель с травмой головы. Побои ему нанес незнакомый мужчина за то, что он якобы забрал телефон у его подруги.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали ранее судимого неработающего 44-летнего местного жителя. Подозреваемый пояснил, что к нему за помощью обратилась подруга, у которой потерпевший якобы украл телефон.

– Когда на требование вернуть гаджет заявитель сказал, что ничего не брал, злоумышленник начал драку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время фигурант задержан.