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Происшествия24 августа 2021 11:51

В Тюмени незнакомец серьезно избил мужчину из-за телефона

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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В Тюмени незнакомец серьезно избил мужчину из-за телефона.

В Тюмени незнакомец серьезно избил мужчину из-за телефона.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы: к ним за помощью обратился 39-летний местный житель с травмой головы. Побои ему нанес незнакомый мужчина за то, что он якобы забрал телефон у его подруги.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали ранее судимого неработающего 44-летнего местного жителя. Подозреваемый пояснил, что к нему за помощью обратилась подруга, у которой потерпевший якобы украл телефон.

– Когда на требование вернуть гаджет заявитель сказал, что ничего не брал, злоумышленник начал драку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время фигурант задержан.