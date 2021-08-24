В Тюмени после тяжелой болезни скончалась известный эпидемиолог Валентина Попкова. Фото - ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД".

В Тюмени после тяжелой болезни скончалась известный эпидемиолог Валентина Попкова. Она проработала в местном Центре профилактики и борьбы со СПИД более 20 лет.

– Именно она разработала и внедрила в практику компьютерную программу по эпидемиологии, профилактике вертикального пути передачи и диспансерному наблюдениюВИЧ-инфицированных, которая позволила всем специалистам Центра быстро получать и использовать статические и аналитические данные по распространению ВИЧ-инфекции в регионе. Программу рекомендовали к внедрению на территории всей России, – рассказывают коллеги женщины.

Отметим, что в 2006 году Валентина Николаевна удостоилась награды «Отличник здравоохранения» от Минздравсоцразвития России, а в 2015-м получила благодарность от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации.