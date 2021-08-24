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Происшествия24 августа 2021 11:05

В Тобольске пенсионерка похитила у женщины телефон и подарила его внучке

Любвеобильной горожанке грозит до пяти лет лишения свободы
Сергей Швецов
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В Тобольске пенсионерка похитила у женщины телефон и подарила его внучке.

В Тобольске пенсионерка похитила у женщины телефон и подарила его внучке.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении сотового телефона в здании автовокзала обратилась 42-летняя женщина. При покупке билета на автобус она положила гаджет возле кассы и забыла забрать, а вернувшись, не обнаружила его.

Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, установили, что телефон заявительницы забрала другая женщина, после чего вышла из здания и уехала на междугороднем автобусе.

– В селе Карачино Тобольского района оперативники задержали 65-летнюю подозреваемую. Свою вину она признала и пояснила, что похищенный гаджет подарила внучке, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотовый телефон изъят сотрудниками полиции и возвращен законной владелице. Задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.